All manufacturers A.M.D.G. ACRF - Amis du Christ Roi de France Actes Sud Action familiale et scolaire Âge d'Homme Akribeia Albin Michel Altitude éditions Amis de saint Jean Bosco Amis de Van Apopsix Archivum Arléa Arma-Communication Armand Colin Ars Magna Artège Arthaud - Flammarion Ases Ass. Notre-Dame de Verdelais Association Petrus a Stella Association Saint Jérôme Atelier Fol-fer Athanor Atlas Auda Isarn Auto-Edition Avatar Balland Barre-Dayez Bartillat Baskerville BCM Beauchesne Belfond Belin Belles Lettres Berg International Bernard Giovanangeli Bernard Lugan Editeur Blanche BLF Brepols Calmann-Levy Camion noir Casterman Celtiques Centre saint Jean de la Croix Cercle Jean Bastien-Thiry Cerf Certamen (éditions) Charlemagne Cherche midi Chiré / D.P.F. Chronique éditions Chœur Montjoie Saint Denis Cité Civitas Clarté Saint-Jean Clempica Climats Clovis CNRS EDITIONS Collectif ou non signé Confrérie Castille Conquistador Consep Contretemps CRC Critérion CSRB CVRH D.E.L. D.F.T Dangles De Borée De Vecchi Degorce Delacroix (Jacques) - LIESI Demi-Lune Denoël Desclée de Brouwer Déterna DIE Diffusia Difralivre Dismas Divers DMM Docteur angélique Dualpha Economica Ed. Conversano Ed. de Fallois Ed. des Cimes Ed. des Equateurs Ed. des Paraiges Ed. du Lore Ed. du Moment Ed. du Pont d'Arcole Ed. du Signe Ed. du Toucan Ed. du Verbe haut Ed. Économica Ed. Le drapeau blanc Ed. Reynald Secher Ed. Saint-Pierre-Julien-Eymard Ed. Sainte Jeanne d'Arc Edilys Edition des Béatitudes Edition du Jubilé Éditions Bios Editions d'histoire et d'art Editions de l'Archipel Editions de l'infini Editions de l'Observatoire Editions de la Résistance Editions de minuit Editions de Paris Editions de Solesmes Editions des Trianons Editions du Faisceau Éditions du Laurier Editions du Lion Editions du Pech Editions du Saint Nom Éditions du Triomphe Editions écriture Editions Franques Editions Guérin Editions Nationales Editions Obsidiane Editions Résiac Editions saint Jean Editions Sainte Agnès Editions Sainte Madeleine Editions Singulières Elie et Mado Ellipses Elor Emmanuel Empreinte Temps présents Energeia Ephese diffusion Espace Nord Excelsis Facta Farel Favre Fayard Fiat Lux Fideliter First Flammarion France Productions France Univers France-Empire François Bourin Editeur FX de Guibert Gabriel Constant Gallimard Garnier Georges Sud Gérard & Co Glyphe Godefroy de Bouillon Grancher Grasset Guy Trédaniel Hachette Hades Haute terre Heimdal Héligoland Henry Coston Héritage sonore Honoré Champion Hugo Doc IDées Identitor Imprimerie Bene Institut universitaire Saint Pie X Iris Italiques Itinéraires j'ai lu JC Lattès Jean Picollec Jean-Cyrille Godefroy Jehanne (Éditions) Jouvence Julliard Kero KontreKulture Krisis L'AEncre L'artilleur L'Harmattan L'Homme Libre L'Homme Nouveau L'Icône de Marie L'insomniaque L'Oeuvre La Bonne Nouvelle La Joyeuse Garde La librairie des écoles La librairie française La Librairie Nationale La manufacture de livres La Sfinge La table ronde Langlaude Lanore Larousse Lavauzelle Le castor astral Le cavalier bleu Le Centurion Le Cep Le Dauphin Le jardin des Livres Le jardin des Livres Le livre club Le livre de poche Le Sang de la Terre Le Sel Le Styx Lecture et tradition Léopard d'or Leparex Les Aldières Les amis du livre européen Les bons livres pour tous Les Echappés Les provinciales Les Sept Couleurs Les Trois Moutiers Les unpertinents Les Vilains Hardis Lettres du Monde Librim concept Lion d'or LLB Lulu Maëlic éditions Maison du Salat Maisons d'exercices spirituels St Joseph Marchons Droit Mareuil éditions Max Milo Mayra publications Médiapaul Michalon Michel de Maule Michel Lafon Mithra MJCF Mordicus Muller édition ND du Sacré Coeur NEL New African Culture Notre-Dame des Grâces Nouveau monde Nouvelle Marge Nouvelle Terre Nouvelles éditions latines Odile Jacob Omnia Omnia Veritas Omnibus Orme Rond Oser dire Ouest-France Ourania P.H.C. P.O.L. Paleo Pardès Parole et Silence Passés composés Pays & terroirs Perrin Perspectives Libres Peter Lang Petits chouans Petrus Pierre de Taillac Pierre-Guillaume de Roux Plon Pluriel Pocket Points Polémia Polémiques Présent Presses de la Cité Presses de la Délivrance Presses de la Renaissance Publications André Figueras Publications du Courrier de Rome Publications F.B. Puf Pygmalion Quentin Moreau Rassemblement à Son Image Reconquista press Rémi Perrin Renaissance Catholique Résistance républicaine Retour aux sources Revues Ring Riposte laïque Rivages poche Robert Laffont Roc Rocher Rubicon Rue Fromentin Saint Agobard Saint Jude Saint Maximilien Kolbe Saint Paul Editions Religieuses Saint Rémi Sainte Philomène SAJE PROD Salvator Scholae (éditions) Sedopols Séguier SEUIL Sicre SIDEF Sigest SNEP Sodalitium SPL St Just Stella Maris Stock Synthèse nationale Syrtes Tallandier Tatamis Téqui Terra Mare Traditions monastiques Trident U.C.L.F. Ulysse Vent du Large Via Romana VoxGallia Vrin XB éditeur Xenia YSEC